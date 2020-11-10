لإنهاء الحرب.. أرمينيا توقّع اتفاقاً مع أذربيجان

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب.

وأضاف أنه سيلقي خطابا للأمة في الأيام المقبلة.

وكتب باشينيان على صفحته في فيسبوك "أعزائي المواطنين، الإخوة والأخوات، اتخذت بالنسبة لي شخصيا ولنا جميعا قرارا بالغ الصعوبة. لقد وقعت مع قادة روسيا وأذربيجان على بيان لإنهاء الحرب في ناغورني قره باغ يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا"، مضيفاً: "لقد اتخذت هذا القرار نتيجة لتحليل معمق للوضع العسكري وبناء على تقييم الأشخاص الذين يعرفون الوضع بشكل أفضل".

وشدد على أنه وقع على الاتفاق، "استنادا إلى الاعتقاد بأن هذا هو أفضل حل ممكن للوضع الحالي"، بحسب تعبيره.

بوتين يؤكد

بدوره، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

فيما من شأن هذا الإعلان إنهاء أشد مواجهات عبر التاريخ، كانت اندلعت أواخر سبتمبر بين أذربيجان وأرمينيا للسيطرة على كاراباخ، المنطقة التي انفصلت عن باكو خلال حرب في التسعينات حيث لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

واستمرت العمليات العسكرية في المنطقة على الرغم من كافة محاولات التهدئة والوساطات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذي تقطنه أغلبية من أصول أرمنية.

أذربيجان تعترف وتعتذر

وجاء الإعلان بعد ساعات من اعتراف أذربيجان مساء الاثنين بأنها أسقطت مروحية روسية قرب حدودها فوق أرمينيا عن طريق الخطأ، وقدمت اعتذارها عن هذا "الحادث المأساوي".

فقد قالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الأذربيجاني يقدم اعتذاره إلى الجانب الروسي إثر هذا الحادث المأساوي"، موضحة أن وحدة من الجيش اعتقدت أن هناك "استفزازات من الجانب الأرميني" في إطار النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ.

كما أكدت باكو استعدادها لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط الهليكوبتر.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية روسية تم إسقاطها الاثنين فوق أرمينيا في مكان غير بعيد من الحدود مع أذربيجان ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

مقتل 2 من أفراد الطاقم

وقالت الوزارة في بيان إن "مروحية من طراز مي-24 تعرضت لنيران أرضية مصدرها نظام دفاع جوي متنقل"، مضيفة "قتل اثنان من أفراد الطاقم وتم إجلاء ثالث بعد إصابته بجروح متوسطة الخطورة".

وأصيبت الطائرة قرابة الساعة 18,30 (14,30 ت غ) فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا، وفق المصدر نفسه.

وكانت المروحية تحلق قرب قرية ايراسخ الأرمنية المجاورة لمنطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية التي تتمتع بحكم ذاتي وتفصلها الأراضي الأرمينية عن بقية أذربيجان.

مصدر النيران

وأضافت الوزارة أن "قيادة القاعدة العسكرية الروسية 102 تحقق في الأمر لتحديد مصدر النيران التي أطلقت على المروحية".

من جانبها، أعلنت الوزارة الأرمينية للحالات الطارئة أنها نشرت فرق إسعاف في المكان.

ولم تتحدث موسكو ويريفان حتى الآن عن صلة بين هذه المواجهات وإسقاط المروحية.

يذكر أن روسيا هي الحليفة العسكرية لأرمينيا لكنها تقيم علاقات جيدة مع أذربيجان.

كما سبق وأن لمحت موسكو إلى أنها ستتدخل في النزاع في كاراباخ إذا تجاوزت المعارك حدود المنطقة مع تكرار دعوتها إلى وقف لإطلاق النار.