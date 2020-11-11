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بدء جنازة صائب عريقات في مراسم عسكرية

بدء جنازة صائب عريقات في مراسم عسكرية

محمود عباس أعلن الحداد الوطني 3 أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه "الأخ" و"الصديق"

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دبي – العربية.نت

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بدأت اليوم الأربعاء مراسم جنازة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي توفي أمس بعد إصابته بفيروس كورونا، بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عاماً على وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

صورة حديث لعريقات التقطت له خلال لقاء في عمّان مع وزير الخارجية الأردني في سبتمبر الماضي
صورة حديث لعريقات التقطت له خلال لقاء في عمّان مع وزير الخارجية الأردني في سبتمبر الماضي

وشغل عريقات (65 عاماً) منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

ووضع عباس اليوم الأربعاء إكليلاً من الزهور في مراسم تأبين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر الحكومة الفلسطينية. وأعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه "الأخ" و"الصديق".

تنكيس الأعلام في الخليل في الضفة الغربية حداداً على عريقات
تنكيس الأعلام في الخليل في الضفة الغربية حداداً على عريقات
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وتوفي عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، أكبر مدينة فلسطينية في غور الأردن، أمس الثلاثاء بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى إسرائيلي.

وفي أعقاب مراسم التأبين، توجه موكب الجنازة من رام الله إلى أريحا حيث سينقل جثمان عريقات إلى مسجد المدينة للصلاة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن ينتقل الموكب إلى مقبرة قريبة وسط مراسم عسكرية.

زوجة وابنه عريقات تخرجان من المستشفى في القدس حيث توفي أمس
زوجة وابنه عريقات تخرجان من المستشفى في القدس حيث توفي أمس
صورة لعريقات مع محمود عباس والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت
صورة لعريقات مع محمود عباس والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت
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