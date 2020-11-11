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موسكو: نعتزم تأسيس مركز عسكري للبحرية الروسية في السودان

الطراد موسكو التابح للقوات البحرية الروسية روسيا
الطراد موسكو التابع للقوات البحرية الروسية

موسكو: نعتزم تأسيس مركز عسكري للبحرية الروسية في السودان

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العربية.نت، وكالات

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أفادت مسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعتزم تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة لها في السودان يستوعب ما يصل إلى 300 جندي وموظف.

ينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب ما لا يزيد عن أربع سفن، بما في ذلك السفن المزودة بتجهيزات نووية.

وتتطلع موسكو إلى زيادة نفوذها في إفريقيا التي تتمتع بثروة معدنية كبيرة ولديها أسواق مربحة محتملة للأسلحة روسية الصنع. واستضافت السلطات الروسية في 2019 أول قمة بين روسيا وإفريقيا والتي عقدت في سوتشي.

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والسبب وراء الاتفاقية هو رغبة روسيا والسودان في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بينهما، حسبما يفيد الاتفاق الذي يعود تاريخه إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني، ويحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

أما جيبوتي، التي تقع أبعد باتجاه الجنوب الشرقي وتتميز بموقع استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس، فتستضيف قواعد بحرية صينية وأميركية وفرنسية في حين تستخدم قوات بحرية أخرى كثيرا موانئها.

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