إخوان الأردن يتراجعون.. خسارة 6 مقاعد في البرلمان

يستمر تنظيم الإخوان بتسجيل تراجع في الأردن، فقد أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء تراجع عدد مقاعد "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، إلى نحو 10 مقاعد بدلا من 16.

في المقابل، أظهرت النتائج كذلك فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

وجوه جديدة

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، في تصريح لقناة "المملكة" الرسمية إن "عددا كبيرا من الأسماء الجديدة بين 98 و100 شخص" يصلون لأول مرة إلى البرلمان.

يذكر أن مليون و387 الفا و673 ناخبا أدلوا الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون يمثلون عشائر أردنية كبرى ومستقلون وعدد من اليساريين، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

وشهدت هذه الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36 بالمئة. وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب ال130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.

وحسب النتائج الأولية، لم تفز أي مرشحة خارج الكوتا التي تخصص 15 مقعدا للنساء، بينما كنّ في مجلس النواب السابق 20 نائبة.

يشار إلى أن آخر انتخابات نيابية نظمت في الأردن كانت في أيلول/سبتمبر 2016. ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.