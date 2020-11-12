في عهد أردوغان.. عدد مساجين تركيا تخطى سكان 27 محافظة

كشفت النائبة بحزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، جمزة أكوش إلاجازدي، تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.

وقالت "هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة"، وفقًا لما نقلته "يون خبر" التركية.

كما أوضحت أن هناك أكثر من 13 ألف طفل دون سن الـ 18 بالسجون التركية.

انتهاك الحريات

وعن ميزانية وزارة العدل الجديدة، قالت "لسوء الحظ، الأرقام ضخمة، إننا نبحث عن العدل بالشموع، بعد تدمير مبدأ سيادة القانون، وانتهاك الحريات، وأصبحت القوانين تعمل وفقًا لأهواء شخص واحد".

إلى ذلك، أشارت إلى ميزانية 2021 للسجون، التي تبلغ 9 مليارات و639 مليون و43 ألف ليرة تركية، وقالت "الميزانية التي خصصت للسجون تفوق ميزانيات وزارة التجارة والشؤون الخارجية والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والبيئة والتحضر والطاقة والموارد الطبيعية".

وكشفت أن عدد نزلاء السجون زاد بنسبة 64 % في السنوات الخمس الماضية، وشددت إلجيزدي على أن السجون هي واحدة من أكبر المناطق المعرضة للخطر فيما يخص فيروس كورونا، وقالت "منذ بداية الوباء، لم نتمكن من الوصول إلى معلومات شفافة حول ظروف الحجر الصحي وقواعد النظافة في المؤسسات الإصلاحية".

هذا وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2693 إصابة جديدة بالفيروس الأربعاء، و86 وفاة بكورونا. لترتفع بذلك احصائية الإصابات إلى 402 ألفًا و53. بينما بلغ إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و 145 حالة.