  • مباشر
اللغة

البرهان يصدر عفواً عاماً.. وهذه التفاصيل

البرهان
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان

البرهان يصدر عفواً عاماً.. وهذه التفاصيل

القرار ضم أيضاً كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان عفواً عاماً عن حملة السلاح والمحكومين من الحركات المسلحة، والمشاركين في العمليات العسكرية.

مجلس السيادة السوداني: توافق مع الحركات المسلحة في جوبا السودان مجلس السيادة السوداني: توافق مع الحركات المسلحة في جوبا

وشمل القرار الذي وقع عليه البرهان، كل من حمل السلاح أو شارك في العمليات العسكرية، وكذلك كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام في جوبا.

وأيضا ضم كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية.

إلا أنه استثنى قرار العفو العام من تشملهم بلاغات في المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما لا يشمل من يواجهون اتهامات في الحق الخاص.

من مراسم التوقيع في جوبا
من مراسم التوقيع في جوبا

اتفاق سلام

يشار إلى أن الحكومة السودانية كانت وقعت أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع عدد من الحركات المسلحة، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

وحضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

وسعت اتفاقية السلام السودانية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية من خلال عمليات دمج قوات الكفاح المسلح الواردة في بند الترتيبات الأمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد بصيص الأمل المنتظر.. متطوعون يكشفون عوارض جانبية! جديد بصيص الأمل المنتظر.. متطوعون يكشفون عوارض جانبية!
جيل جديد من المتطرفين.. جيل جديد من المتطرفين.. "طعم" مواقع التواصل بآسيا الوسطى

الأكثر قراءة

سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع
فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف
"حرارة لا تصدق"..عقبة لا تخطر على بال تنتظر لقاح كورونا
إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. "التفاوض عقيم"
محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية
133 مليار دولار ستفقدها هذه المدينة بعد رحيل أثريائها 133 مليار دولار ستفقدها هذه المدينة بعد رحيل أثريائها

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد