مخطط لهجمات إرهابية.. السلطات الألمانية تستنفر

وفقاً لمصادر أمنية، وجه المدعي العام الفدرالي في ألمانيا، الاتهام إلى 12 موقوفا من اليمين المتطرف، بالتورط في مخطط لشن "هجمات إرهابية" تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين.

في التفاصيل، اعتقلت السلطات الألمانية 12 مشتبهاً بهم كانوا قد اعتقلوا في مداهمات شملت معظم المناطق في البلاد، في فبراير/شباط الماضي، واتهم 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، والأخير بدعم مجموعة إرهابية.

"هرب أهلية"

كما جرت الاعتقالات بعد حملات دهم قامت بها وحدات خاصة وشملت 13 موقعا في 6 ولايات إلمانية، وقال مدعون فدراليون حينها، إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة "وضع شبيه بالحرب الأهلية من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين"، بحسب تعبيرهم.

وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أسسوا "منظمة إرهابية " بهدف "زعزعة استقرار وإسقاط" النظام الديموقراطي في ألمانيا، مؤكدين أن هناك 8 مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم توافقوا على "تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية".

وأشار الادعاء إلى أنه من أجل التخطيط لهجماتهم، عقدت المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم تعريفهما باسمي "فيرنر اس" و"توني اي".

تطبيقات مراسلة!

وتواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم البعض عبر استخدام تطبيقات المراسلة.

يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت عززت مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر لوبكي في يونيو 2019، والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي شرقي البلاد في أكتوبر من العام الماضي.