  • مباشر
اللغة

نائب تركي معارض لأردوغان: إدارتك نهبت البلاد.. استقل!

President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan gestures as he gives a press conference after the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey, on September 21, 2020. (AFP)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)

نائب تركي معارض لأردوغان: إدارتك نهبت البلاد.. استقل!

نائب تركي معارض يوجه انتقادات حادة لأردوغان : لا يمكن للرئيس الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين.. عليه الاستقالة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين عقب إقالة وزير المالية بيرات البيرق، والتعهد بخطوات تحسينية، ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه انتقادات عدة من قبل المعارضة.

فقد دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري، النائب عن محافظة صقاريا، إنجين أوزكوتش، أردوغان إلى تقديم استقالته، مؤكدًا أن استقالة وزير الخزانة (صهر أردوغان) لم تكن كافية.

جديد استقالة صهر أردوغان.. نائب يكشف مستورا العرب والعالم جديد استقالة صهر أردوغان.. نائب يكشف مستورا

كما أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في البرلمان التركي، مساء أمس الخميس، أن الاقتصاد التركي يغرق "ولا يوجد فلس واحد في الخزانة. إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها". وتابع: أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور. الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة".

إلى ذلك، اعتبر أنه لا يمكن للرئيس التركي الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: "كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع".

الحزب الحاكم قضى على العدالة

وأضاف أوزكوتش أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على نظام العدالة في تركيا.

كما حمل حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه "لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح".

وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)
وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)

وتساءل مشيرا إلى حكم حزب العدالة والتنمية تركيا لسنوات: "كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عامًا في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا".

وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول بتاتا".

وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال "إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا 4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا
هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

الأكثر قراءة

سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع
إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. إثيوبيا تقرع طبول الحرب.. "التفاوض عقيم"
فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف فيديو صادم يغضب المصريين.. ابن يجبر والدته على الزحف
"حرارة لا تصدق"..عقبة لا تخطر على بال تنتظر لقاح كورونا
محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية محمد بن سلمان: الناتج المحلي غير النفطي مؤشر رئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية
مكتشف لقاح كورونا للعربية: هذا موعد توزيع اللقاح عالميا مكتشف لقاح كورونا للعربية: هذا موعد توزيع اللقاح عالميا

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد