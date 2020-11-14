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بلبلة كندا خدعة.. الشرطة تكشف قصة الرهائن!

من مقر الشرطة الفرنسية في مونتريال (أرشيفية- رويترز)
من مقر الشرطة الفرنسية في مونتريال (أرشيفية- رويترز)

بلبلة كندا خدعة.. الشرطة تكشف قصة الرهائن!

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العربية.نت - وكالات

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بعدما انشغلت وسائل الإعلام والوكالات العالمية خلال الساعات الماضية، بخبر احتجاز رهائن في مونتريال، واستنفرت الشرطة الكندية، تبين أن الأمر مجرد خدعة.

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فقد أعلنت الشرطة الكندية، السبت، أنها أخلت مبنى يضم مقر شركة يوبيسوفت الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال أمس الجمعة، بعد اتصال طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن، ليتبين لاحقا أنه خدعة!.

وكانت الشرطة حاصرت المبنى، في وقت سابق وذكرت في بيان أن قواتها "أمنت محيط المبنى سريعا .. لكنها لم ترصد أي تهديد، ولم تتلقَّ تقارير عن إصابات"، وأضافت في حينه أنها ستحقق في الاتصال الذي تسبب في نشر قوة "كبيرة".

أتى ذلك، بعد أن أرسلت ضباطاً إلى الموقع بعد مكالمة طوارئ.

ولم ترد تفاصيل حتى الساعة عن "صاحب المزحة" المزيفة هذه الذي خض المدينة!

من مقر الشركة الفرنسية في مونتريال (أرشيفية- رويترز)
من مقر الشركة الفرنسية في مونتريال (أرشيفية- رويترز)
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