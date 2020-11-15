  • مباشر
اللغة

باباجان لصهر أردوغان.. لا يمكنك الفرار من المسؤولية

علي باباجان
رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان
تركيا

باباجان لصهر أردوغان.. لا يمكنك الفرار من المسؤولية

المعارضة لصهر الرئيس: إعادة الحقوق التي دفعها الشعب التركي لا تكون عبر الاستقالة والاختفاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، اختفاء صهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، الذي استقال قبل أيام من منصب وزير المالية والخزانة.

علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة اقتصاد اقتصاد تركيا علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة

وخاطب باباجان، في كلمة له السبت، البيرق، بالقول: "تحكمت بالخزانة مدة سنتين ثم استقلت عبر رسالة صغيرة، واختفيت بشكل كامل، هل يمكن أن يكون هذا منطقياً؟".

وأضاف أن إعادة الحقوق التي دفعها هذا الشعب لا تكون عبر الاستقالة والاختفاء، معتبراً ما حدث لا مبالاة من المسؤولين، قائلاً: "لا يمكنكم الخلاص عبر الاختفاء".

كما انتقد باباجان كلام أردوغان أمس عن الحقوق، كاشفاً أن الرئيس تحدث عن دولة الحقوق، وبدا وكأنه يتكلم بنسخة من تصريحات المعارضة، متناسياً أن تصرفات مسؤوليه كانت وراء نسيان حقوق الناس.

استغراب وأزمة اقتصادية

يشار إلى أن استقالة صهر أردوغان التي حدثت قبل أيام، قد شكلت موجة استغراب، خاصة أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية تتزامن مع تدهور سريع لليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال العام الجاري فقط.

وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان
وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان

وأتت تلك الاستقالة بعد يوم واحد من إقالة الرئيس التركي حاكم المصرف المركزي، مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال مكانه.

إلى ذلك، تعيش تركيا أزمة اقتصادية خانقة، تعود أبرز أسبابها لسياسات أنقرة الخارجية وتوتراتٍ أخرى سياسية تعيشها في الداخل منذ محاولة الانقلاب على حكم أردوغان منتصف العام 2016.

وتفاقمت هذه الأزمة مع الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا في تركيا قبل أشهر، وتلا ذلك ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء
"خطأ" يفضح حواراً ساخراً من مؤتمر اللاجئين في دمشق

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو
بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد