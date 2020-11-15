حكومة إسرائيل تصادق على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين

قال المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل أوفير جندلمان، إن مجلس الوزراء صادق اليوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

وكانت حكومة البحرين قد وافقت قبل شهرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل في الـ 18 من أكتوبر المنصرم، في المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير خارجية البحرين والخزانة الأميركي على توقيع مذكرات التعاون.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وقتها إنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف أن إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم اليوم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يمكّن ويسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بنهج السلام والحوار، ويجب التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، ويجب تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.