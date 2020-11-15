قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مواقع لحركة حماس في غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخين أطلِقا ليل أمس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأدى أحد الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أشدود الساحلية.

وأكد الجيش في بيان أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكنت من إطلاق صواريخ اعتراض "وفقا للإجراءات التشغيلية المتبعة"، لكنّ متحدثة عسكرية أوضحت أن الصاروخين لم يتم اعتراضهما بنهاية المطاف.

بعيد ذلك، قامت طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات بـ"قصف" مواقع لحماس، حسب ما قال الجيش في رسالة عبر تطبيق واتساب.

وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتقييم الوضع ويبقى على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة".