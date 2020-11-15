  • مباشر
اللغة

رداً على إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تقصف مواقع لحماس

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية
غزة و حماس

رداً على إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تقصف مواقع لحماس

أدى أحد الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أشدود الساحلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مواقع لحركة حماس في غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخين أطلِقا ليل أمس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه مصر هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه

وأدى أحد الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أشدود الساحلية.

وأكد الجيش في بيان أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكنت من إطلاق صواريخ اعتراض "وفقا للإجراءات التشغيلية المتبعة"، لكنّ متحدثة عسكرية أوضحت أن الصاروخين لم يتم اعتراضهما بنهاية المطاف.

بعيد ذلك، قامت طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات بـ"قصف" مواقع لحماس، حسب ما قال الجيش في رسالة عبر تطبيق واتساب.

وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتقييم الوضع ويبقى على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط.. هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط..
الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو
بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد