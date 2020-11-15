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الأمم المتحدة: لاجئو إثيوبيا الفارون للسودان يتجاوزون 20 ألفاً

من نازحي إقليم تيغراي في إثيوبيا
نزاع إثيوبيا

الأمم المتحدة: لاجئو إثيوبيا الفارون للسودان يتجاوزون 20 ألفاً

أكثر من 12,500 لاجئ عبروا الحدود عند حمداييت وأن قرابة 7500 عبروا عند اللقضي في الفترة 7-14 نوفمبر

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القاهرة - رويترز

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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، إن عدد الفارين إلى السودان من الصراع الدائر في شمال إثيوبيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 20 ألفا.

وأوضحت بيانات المفوضية أن أكثر من 12,500 لاجئ عبروا الحدود عند حمداييت، وإن قرابة 7500 عبروا عند اللقضي في الفترة 7-14 نوفمبر.

من تيغراي
من تيغراي

وتحاول وكالات محلية وأخرى تابعة للأمم المتحدة مساعدة اللاجئين الذين يصلون بأعداد متزايدة ومعهم القليل من الأمتعة والمؤن.

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وبعدما شنت القوات الإثيوبية عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد الأسبوع الماضي، متهمة قادة الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية، حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من احتمال حدوث جرائم حرب في إثيوبيا.

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في منطقة تيغراي الإثيوبية، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.

وأضافت أنه إذا تأكد ارتكاب أحد طرفي الصراع لعمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية، فإنها تصل إلى حد جرائم الحرب.

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