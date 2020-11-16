استقال وزير الخارجية الأرميني، زوغراب مناتساكانيان، بعد نحو أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الأرميني، أمس هاتفياً، تطبيق البيان المشترك حول وقف القتال فى كاراباخ، بالتركيز على مسألة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف ومناتساكانيان أجريا، الأحد، محادثات هاتفية حيث تطرقا إلى سير تطبيق البيان المشترك الصادر يوم 9 نوفمبر عن رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي، بما في ذلك المهمات المتعلقة بانتشار قوات حفظ السلام الروسية في منطقة النزاع بإقليم ناغورنو كاراباخ، مع ضمان أداء عملها بشكل فعال.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسى أخبر مناتساكانيان بشكل مفصل فحوى الخطط الخاصة بأنشطة المركز الحكومي للاستجابة الإنسانية، والذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي يوم 13 نوفمبر.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين شددا على الأهمية الكبيرة لترتيب التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسكو، وبرنامج التنمية للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات متعددة الأطراف أخرى، من أجل تخفيف أحوال السكان المدنيين في منطقة النزاع والحفاظ على المنشآت الدينية والثقافية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن قبل أسبوع، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.