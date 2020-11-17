  • مباشر
اللغة

حزب معارض لأردوغان: الرائحة فاحت وإقالة صهرك لا تكفي

بيرات ألبيرق مع أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)
أردوغان وصهره المستقيل بيرات البيرق (أرشيفية- فرانس برس)

حزب معارض لأردوغان: الرائحة فاحت وإقالة صهرك لا تكفي

حزب الشعب الجمهوري عن أردوغان: " بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدار عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل ما عاشوه بمجرد استقالة صهره؟!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كرر حزب الشعب الجمهوري في تركيا، انتقاداته للرئيس رجب طيب أردوغان، وسياسته في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطيع التهرب من المسؤولية عبر إقالة صهره، وزير المالية، بيرات البيرق، وطلب السماح.

ومتوجها إلى أردوغان، قال المتحدث الرسمي باسم الحزب المعارض، فايق أوزتراك: "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفرا لي".

بيرات ألبيرق.. حكاية صعود العرب والعالم بيرات ألبيرق.. حكاية صعود "صهر القصر" في تركيا

كما أضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب أمس "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدار عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!". وتابع متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

"الرائحة تفوح"

إلى ذلك، ذكّر بكلام الرئيس التركي حين قال قبل الانتخابات "أعطوا هذه السلطة لهذا الأخ (بيرات البيرق)، وانظروا كيف سيتعامل مع التضخم"، مضيفاً "في الواقع لقد رأينا بالفعل كيف تعامل مع التضخم والفائدة والدولار!".

وتابع مستشهدا بقول أحد المواطنين: "في الواقع قال أحدهم في هاتاي عبارة جميلة ومفادها أن تغيير الجوارب لا يكفي، فرائحة القدمين تفوح، نعم الرائحة فاحت. ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع بتغييرات طفيفة، كما لا يستطيع القبطان الذي دفع الحافلة إلى الهاوية الهروب من المسؤولية بإلقاء اللوم على مساعده. لا يستطيع أن يهرب هذه المرة من المسؤولية بقوله لقد خدعني الصهر!".

بيرات البيرق مع زوجته إسراء ابنة أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)
بيرات البيرق مع زوجته إسراء ابنة أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن البيرق أعلن استقالته في الثامن من الشهر الجاري، بطريقة غير اعتيادية، عبر حسابه على انستغرام، عازيا الأسباب إلى ظروفه الصحية. ولم تتطرق أي وسيلة إعلامية في البلاد إلى تلك الاستقالة إلا بعد مرور 24 ساعة عليها، ما دفع العديد من المعارضين إلى انتقاد الموضوع.

وجاءت استقالة بيرات وزير المالية على ضوء تراجع تاريخي لليرة التركية، أمام العملات الأجنبية، وتجاوز سعر صرفها في نهاية الأسبوع الماضي عتبة 8.45 أمام الدولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
حل غريب من تويتر.. كبير القراصنة رئيساً للأمن! حل غريب من تويتر.. كبير القراصنة رئيساً للأمن!

الأكثر قراءة

ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات "غامضة"
شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار
خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع
نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل نبأ سار.. لقاح موديرنا فعال للغاية ويحفظ في ثلاجات المنازل
يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا
بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: "متهورة بس بحبك"

قبل أن تذهب

مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد
مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد

اكتشف المزيد