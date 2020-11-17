نتنياهو يتصل بجو بايدن.. "أجريت حديثا دافئا"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه أجرى "حديثا دافئا" مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، وأكد نتنياهو التزامه العميق تجاه إسرائيل وأمنها.

واتفق الجانبان على اللقاء قريبا لبحث القضايا الراهنة، وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف بين البلدين.

يذكر أنه أعلن عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية بـ306 من الأصوات بالمجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.