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نتنياهو يتصل بجو بايدن.. "أجريت حديثا دافئا"

نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتصل بجو بايدن.. "أجريت حديثا دافئا"

اتفق الجانبان على اللقاء قريبا لبحث القضايا الراهنة

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دبي - العربية.نت

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه أجرى "حديثا دافئا" مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، وأكد نتنياهو التزامه العميق تجاه إسرائيل وأمنها.

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واتفق الجانبان على اللقاء قريبا لبحث القضايا الراهنة، وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف بين البلدين.

يذكر أنه أعلن عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية بـ306 من الأصوات بالمجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.

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