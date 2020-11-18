المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إلى شمال قبرص.

وقال كيلتشدار أوغلو، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، أمس الثلاثاء: "ذهبوا في نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هنالك".

"يأكلون من بقايا الأسواق"

كما انتقد ذهاب أردوغان بست طائرات إلى قبرص في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة في تركيا، قائلاً "ذهبوا بست طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الإسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟".

إلى ذلك، انتقد فتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلاً "يوجهون بعدم التكلم في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب، إن كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور".

ولطالما وجهت المعارضة في تركيا لا سيما حزب الشعب، انتقادات لإدارة أردوغان للبلاد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وصون الحريات، والسيطرة على القضاء.

وقبل أيام، وجه زعيم الشعب الجمهوري سهام نقده إلى الرئيس التركي متهماً إياه بإدارة الدولة وكأنها شركة خاصة.