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باباجان: لن نسمح بأن تكون الدولة التركية ملكا لحزب واحد

علي باباجان

باباجان: لن نسمح بأن تكون الدولة التركية ملكا لحزب واحد

قال إن "كلام أردوغان الأخير هو تهديد للشعب والمعارضة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، كلام الرئيس رجب طيب أردوغان، حول أن مصير تركيا من مصير حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن المعارضة لن تسمح بأن تكون الدولة ملكاً لحزب واحد.

وأشار باباجان، في كلمة له في مدينة أغري شرق البلاد الثلاثاء، إلى أن "كلام أردوغان الأخير هو تهديد للشعب والمعارضة".

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كما تابع: "يقولون إن قدر تركيا من قدر حزب العدالة والتنمية، كم هو كلام خطير! إن قيّمنا هذه العبارة بدقة، نرى أن المعنى الخفي لها هو: إن كان حزبنا سيغرق فلتغرق معه تركيا، يخيفون شعبنا وبشكل واضح. لكن إن حللنا هذه العبارة أكثر سنرى أن الهدف منها ليس فقط نشر الرعب والتخويف، بل تحمل خلفها لغة من التهديد".

وأضاف باباجان: "يريدون الخلط بين الدولة وحزبهم، هذه الدولة لا يمكن أن تكون ملك حزب واحد، ولن تكون ولن نسمح بذلك".

إلى ذلك انتقد "تخويف الحكومة للبسطاء بما يخص المساعدات".

وأوضح: "يقولون إن رحلوا ستلغى المساعدات الاجتماعية، ولن تُعطى المساعدات لأحد. لكن على شعبنا أن لا يقلق، فنحن سنكون نظام مساعدات بمبادئ عادلة، هذه المساعدات ليست لطف من الحكومة على الشعب، بل هي حق للمواطنين".

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