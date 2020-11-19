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المعارضة التركية.. الحكومة لم تقم بإعادة هيكلة القضاء بل شوهته

المحكمة الدستورية التركية
تعبيرية
تركيا

المعارضة التركية.. الحكومة لم تقم بإعادة هيكلة القضاء بل شوهته

حزب الشعب الجمهوري: لا يمكن أن يحدث إعادة هيكلة للقضاء بدولة لا يوجد فيها حقوق ديمقراطية

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دبي - العربية.نت 

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قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، محرم إركيك، إن الحكومة لم تقم في 18 سنة الماضية بإعادة هيكلة القضاء بل شوهته، مؤكداً أن المواطنين الأتراك لم يعد لهم أي ثقة بالجهاز القضائي الموجود.

وفي مؤتمر صحافي، الخميس، حول موضوع إعادة هيكلة القضاء الذي ذكر كثيراً في الأيام السابقة من طرف الحكومة، قال إركيك: "لا يمكن أن يحدث إعادة هيكلة للقضاء في دولة لا يوجد فيها حقوق ديمقراطية، إذا صورنا الديمقراطية على أنها طاولة، فإن أقدامها الأربع هي: التشريع والتنفيذ والقضاء والصحافة، مع الأسف أصبح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون يستخدم كسلاح قضائي ضد الصحافة الحرة، مثل هذا الفكر هل يمكن أن يقوم بإعادة هيكلة للقضاء؟".

وأوضح إركيك أن عدد الأحكام الظالمة الصادرة عن المحكمة الدستورية قد تجاوز 10 آلاف حكم، "هناك أكثر من 10 آلاف حكم ظالم صادر عن المحكمة الدستورية، في بلد وصلت فيه العدالة في التحاكم الى هذا المستوى المتدني، هل يمكن أن تعاد هيكلة القضاء؟" أضاف إركيك.

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واختتم نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري، كلامه بالرد على فتح تحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بسبب نشره لافتات معارضة لمشروع قناة إسطنبول، "رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو، هو ممثل لمدينة وأهالي إسطنبول، وسيتابع دفاعه بإصرار عن حق وحقوق المدينة وشعبها، شيء كوميدي جداً عندما تقوم بمشروع كبير في مدينة وتقول لرئيس بلديتها لا تتدخل ولا تنشر رأيك ولا تخبر الشعب بالحقيقة، فتح هذا التحقيق غير العادل سيزيد من قوتنا".

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