السودان: الاتفاق مع روسيا بشأن قاعدة عسكرية يخضع للدراسة

نفى رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق ركن، محمد عثمان الحسين، وجود اتفاق كامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.

وفي تصريحات حصرية لمراسل العربية والحدث هي الأولى حول القاعدة الروسية، قال الحسين: "حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".

وأضاف: "كان هناك حصار من أميركا والغرب، وطيلة السنوات الماضية، ظلت روسيا وبعض الدول الشرقية تمدنا بالأسلحة". وأكد أن "السودان لن يفرط في سيادته والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر الاثنين، وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية قد يستوعب سفناً تحمل أجهزة طاقة نووية.

ويشير مشروع القرار الذي وافق عليه سابقاً رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية، إلى أن إنشاء المركز "يستجيب لأهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة ويحمل طابعا دفاعياً وليس موجهاً ضد أي دول أخرى".

ويقضي مشروع الاتفاق بأن المركز يتوقع أن يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 سفن عسكرية، بينها حاملة أجهزة طاقة نووية "مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي".