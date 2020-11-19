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ألمانيا: لتجنب عقوبات أوروبية.. على تركيا وقف الاستفزازات

German Foreign Minister Heiko Maas speaks during a news conference following a meeting with his Palestinian counterpart Riyad al-Maliki, in Berlin, Germany November 17, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
شرق المتوسط

ألمانيا: لتجنب عقوبات أوروبية.. على تركيا وقف الاستفزازات

هايكو ماس: إذا لم نرَ سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح في القمة الأوروبية

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العربية.نت – وكالات

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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط، إذا كانت ترغب في تجنب تطرق قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المقبلة في ديسمبر المقبل، إلى فرض عقوبات أوروبية عليها.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس: "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".

سفينة التنقيب التركي "عروش ريس" التي تبحر في مناطق متنازع عليها مع اليونان
سفينة التنقيب التركي "عروش ريس" التي تبحر في مناطق متنازع عليها مع اليونان

وأضاف: "إذا لم نرَ أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب". وأكد ماس أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.

وكان أردوغان قد دعا الأحد الماضي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه أنقرة، إلى إجراء محادثات حول الجزيرة، وفق مبدأ "دولتين منفصلتين".

وزار أردوغان أيضاً منطقة فاروشا في شمال الجزيرة، والتي كانت منتجعاً سياحياً فخماً وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التي أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركي للشمال في 1974.

من زيارة أردوغان إلى شمال قبرص
من زيارة أردوغان إلى شمال قبرص

وقال أردوغان بعد وصوله إلى الشطر الشمالي في الذكرى الـ37 لإعلان "جمهورية شمال قبرص التركيّة" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، إن "هناك شعبين ودولتين منفصلتين في قبرص". وأضاف "يجب أن تجري محادثات من أجل التوصل إلى حل على أساس دولتين منفصلتين".

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وتشكّل هذه التصريحات نكسة أخرى لجهود إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، والشطر الشمالي الذي تحتله تركيا منذ غزو قبرص في 1974.

وجاءت زيارة أردوغان إلى "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً، وسط أجواء توتّر شديد في الجزيرة، وقد نددت جمهورية قبرص بهذه الزيارة باعتبارها "استفزازاً غير مسبوق".

وجاءت زيارة أردوغان وسط خلافات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص حول مناطق بحرية متنازع عليها ويُعتقد أنها تحوي حقولاً كبرى من الغاز. وكان كل من اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي قد دان هذه الزيارة.

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