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 مزاعم عن قتل قوات خاصة أسترالية 39 محتجزاً أعزل بأفغانستان

قوات أسترالية في أفغانستان

 مزاعم عن قتل قوات خاصة أسترالية 39 محتجزاً أعزل بأفغانستان

لأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان

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سيدني - رويترز

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قالت أستراليا، اليوم الخميس، إنها ستحيل 19 من الجنود الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية محتملة لمزاعم عن قتلهم 39 أفغانيا كانوا في معظمهم محتجزين عزل.

وفي عرضه لتفاصيل النتائج التي توصل إليها تحقيق طال انتظاره في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين 2005 و2016، قال الجنرال الأسترالي أنجوس جون كامبل إنه وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.

انتهاكات للسلوك العسكري

وأضاف كامبل أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج "وطيس المعركة". ومضى يقول للصحفيين في كانبيرا "هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية. قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق".

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وذكر التقرير أن معظم القتلى، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.

وقال كامبل إنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيُعين قريبا لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.

ولأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.

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