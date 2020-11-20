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أطلق بعفو من أردوغان.. زعيم المافيا يهدد معارضي الرئيس

أحمد داود أوغلو (أرشيفية)
تركيا

أطلق بعفو من أردوغان.. زعيم المافيا يهدد معارضي الرئيس

خرج زعيم المافيا علاء الدين شاكيجي من السجن مستفيدا من عفو عام، و هدد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار أوغلو الذي انتقد أردوغان في شأن الإصلاحات القضائية التي تعهد بها.

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دبي - العربية.نت

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طالب رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، برد من الرئيس التركي، رجب أردوغان، على التهديدات الموجهة لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليشدار أوغلو من قبل زعيم مافيا موال لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال داوود أوغلو: "لا يمكن لأحد إهانة وتهديد زعيم المعارضة الذي يتمتع بمكانة دستورية. تركيا تواجه اليوم مشكلات بسبب عدم رد أردوغان على إهانة وتهديد رئيس حزب سياسي".

زعيم المافيا التركية
زعيم المافيا التركية

وخرج زعيم المافيا علاء الدين شاكيجي من السجن مستفيدا من عفو عام، و هدد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار أوغلو الذي انتقد أردوغان في شأن الإصلاحات القضائية التي تعهد بها.

وقال كمال كيليشدار أوغلو لأردوغان:" متى تتوقف عن إطلاق سراح زعماء المافيا ومهربي المخدرات وإبقاء معتقلي الرأي والفكر؟".

ويوم أمس، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، محرم إركيك، إن الحكومة لم تقم في 18 سنة الماضية بإعادة هيكلة القضاء بل شوهته، مؤكداً أن المواطنين الأتراك لم يعد لهم أي ثقة بالجهاز القضائي الموجود.

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