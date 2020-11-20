قال الإعلام المحلي اليوم الجمعة إن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101 منهم محامون وأطباء في إطار ما وصفتها بأنها تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

وبدأت السلطات العملية من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت عن مشتبه بهم في أربع مدن و106 عناوين سكنية، وتم اعتقال 74 مشتبها به حتى الآن.

ويعتقد أن المشتبه بهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي الذي وصف بأنه الذراع التشريعية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وعثرت السلطات على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم.

وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت النائبة بحزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، جمزة أكوش إلاجازدي، كشفت تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.

وقالت "هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة"، وفقًا لما نقلته "يون خبر" التركية.