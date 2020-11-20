حلّقت 4 مقاتلات حربية تركية من طراز "إف-16" فوق جزيرة إجاتونيسي اليونانية، الواقعة في بحر إيجه، "دون إذن" صباح اليوم، حسب ما أكدته صحيفة "إيكاثميرني" اليونانية.

وأضافت الصحيفة أن مقاتلات يونانية رافقت المقاتلات التركية إلى خارج المجال الجوي للبلاد.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد قال خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إن "تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية في منطقة تتداخل مع الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط".

وأضاف ديندياس، حسب ما نقله عنه بيان لوزارة الخارجية اليونانية: "تركيا تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبي بإمكانية تحسين علاقاتها مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه".

وعن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا المتنازع عليه في شمال قبرص، قال ديندياس: "المدينة المغلقة ليست مكانا للنزهات. هذا العمل إهانة لجميع القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء".

وتابع: "للأسف، بسبب الإجراءات التي تتخذها أنقرة، لا يبدو أن هناك مجالاً لحوار إيجابي مع تركيا". وشدد على ضرورة أن "يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً لاعتماد فوري للتدابير المناسبة التي ستجبر تركيا على احترام القانون الدولي".

من جهته، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن موقف الاتحاد من تركيا سيتحدد بناء على سلوكها، لكنه أشار إلى أن تركيا لم ترسل أي مؤشرات على تحسن هذا السلوك، مشيراً إلى أن "سلوك تركيا يبعدها أكثر عن الاتحاد الأوروبي".