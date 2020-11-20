عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في أوبرهاوزن الألمانية

أفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع عدة إصابات في حادثة طعن وقعت في مدينة أوبرهاوزن، غربي ألمانيا، مساء الخميس.

ونقلت الصحافة الألمانية عن الشرطة المحلية، في المدينة أن بعض الضحايا استدعت حالتهم العلاج في وحدات العناية المشددة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "5 أشخاص أصيبوا في الهجوم فيما قالت الشرطة، إنه "نزاع عائلي على ما يبدو".

وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة، أن "الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا في المستشفى، وأن إصابة واحد على الأقل خطيرة".

وفي وقت لاحق ذكرت الأنباء عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم فيما ذكرت صحيفة "ويست دوتش الغيميني تسايتونغ"، فإن بعض الضحايا بحالة حرجة، و"حياتهم في خطر".

كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن الجاني المشتبه به أصيب بجراح وهو في العناية المشددة ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.