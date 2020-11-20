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عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في أوبرهاوزن الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن لاجئا سوريا عمره 21 عاما اعتقل بعد قتله امرأة بمنجل وإصابته اثنين آخرين في مدينة ريوتلنغن بجنوب ألمانيا اليوم الأحد وإن الهجوم لا صلة ظاهرية له بالإرهاب على ما يبدو. وقال متحدث باسم الشرطة إن السوري الساعي للجوء في البلاد شارك في حوادث سابقة أدت إلى وقوع إصابات وإنه لم يكن له شركاء على الأرجح. ولم يكن لدى المتحدث أي معلومات فورية عن الوقت الذي وصل فيه الرجل إلى ألمانيا أو متى وقعت الحوادث السابقة. وقال لا يوجد خطر من وجود أي شخص آخر في هذا الوقت. وقالت الشرطة في بيان إنه بناء على الدليل الحالي لا يوجد مؤشر على أنه كان هجوما إرهابيا.
أرشيفية

عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في أوبرهاوزن الألمانية

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العربية.نت، وكالات

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أفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع عدة إصابات في حادثة طعن وقعت في مدينة أوبرهاوزن، غربي ألمانيا، مساء الخميس.

ونقلت الصحافة الألمانية عن الشرطة المحلية، في المدينة أن بعض الضحايا استدعت حالتهم العلاج في وحدات العناية المشددة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "5 أشخاص أصيبوا في الهجوم فيما قالت الشرطة، إنه "نزاع عائلي على ما يبدو".

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وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة، أن "الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا في المستشفى، وأن إصابة واحد على الأقل خطيرة".

وفي وقت لاحق ذكرت الأنباء عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم فيما ذكرت صحيفة "ويست دوتش الغيميني تسايتونغ"، فإن بعض الضحايا بحالة حرجة، و"حياتهم في خطر".

كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن الجاني المشتبه به أصيب بجراح وهو في العناية المشددة ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم.

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