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كوبيتش: الأجانب يهتمون بمصير لبنان وشعبه أكثر من قياداته

يان كوبيتش

كوبيتش: الأجانب يهتمون بمصير لبنان وشعبه أكثر من قياداته

يعاني لبنان آثار انفجار مدمّر شهده مرفأ بيروت في آب/أغسطس أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، إضافة إلى كونه يشهد أصلاً أزمة اقتصادية خانقة

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دبي - العربية.نت

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أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أنّ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدت اجتماعاً، اليوم الجمعة، في بيروت بحثت خلاله "بقلق بالغ" الأزمة المتشعّبة في لبنان.

وأشار كوبيتش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أنّ الاجتماع "استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية".

وأضاف كوبيتش في تغريدة ثانية: "لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟".

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إن "لبنان يمر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وأضاف أن "كارثة المرفأ أضافت المزيد من الضغوط على الأوضاع المأزومة التي ترافقت مع جائحة كورونا"، مؤكداً ثقته "بأننا بوحدتنا وتضامننا سنتجاوز هذه المرحلة".

ويعاني لبنان أيضا آثار انفجار مدمّر شهده مرفأ بيروت في آب/أغسطس أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، إضافة إلى كونه يشهد أصلاً أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تحركات احتجاجية واسعة في خريف العام الفائت استهدفت سياسيين يعتبرهم المحتجون غير أكفاء.

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