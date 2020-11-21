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انفجارات تهزّ كابول ومخاوف من سقوط ضحايا

من انفجار كابول - أفغانستان
من هجوم سابق في كابول "أرشيفية"

انفجارات تهزّ كابول ومخاوف من سقوط ضحايا

الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط العاصمة

متابع الغاء المتابعة

كابول - فرانس برس

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هزّت سلسلة انفجارات قويّة وسط كابول، السبت، تتابَعَ بعضها بسرعة في ما بدا أنّه إطلاق صواريخ.

ولم ترد معلومات فوريّة عن إصابات، لكنّ الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشماليّة.

يأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، في قطر مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية وسط مؤشرات على إحراز تقدم في محادثاتهما.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة إن بومبيو سيعقد هذه الاجتماعات بشكل منفصل في الدوحة حيث تجري الحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سلام منذ سبتمبر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء سحب نحو 2000 جندي أميركي إضافي من أفغانستان بحلول 15 يناير، أي قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وبذلك سيصبح عديد القوات الأميركية في هذا البلد 2500 عسكري.

ومع هذا الإعلان ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيفاء بتعهده وضع حد "لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" في الخارج. وسقط 2400 جندي أميركي في النزاع في أفغانستان منذ العام 2001 الذي كلف الولايات المتحدة أكثر من ألف مليار دولار.

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