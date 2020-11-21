  • مباشر
اللغة

روسيا تمنع دخول 25 مسؤولا بريطانيا إلى أراضيها

People walk and cycle past the Russian Foreign Ministry building in Moscow on February 22, 2020. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said that diplomats in Italy and the Russian Foreign Ministry were trying to clarify this situation on Italian police early-morning searches on the hotel rooms of the Russian biathlon team, targeting biathlete Alexander Loginov, possibly looking into a repeat breach of anti-doping rules.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو (أرشيفية)

روسيا تمنع دخول 25 مسؤولا بريطانيا إلى أراضيها

لندن كانت قد فرضت في يوليو عقوبات على 25 مسؤولاً روسياً لاتهامهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

فرضت روسيا اليوم السبت عقوبات على 25 مسؤولاً بريطانياً، رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو على عدد مماثل من المسؤولين الروس في إطار قضية المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في السجن في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو عقوبات على 25 مسؤولاً روسياً وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحظر العقوبات على المسؤولين الروس السفر إلى المملكة المتحدة وتتضمن تجميداً لأصولهم في بريطانيا.

المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي
المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي
لافروف يدعو لتدخل أممي لحل الأزمة الإنسانية بكاراباخ العرب والعالم أرمينيا و أذربيجان لافروف يدعو لتدخل أممي لحل الأزمة الإنسانية بكاراباخ

ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تتهمهم السلطات البريطانية بالتورط في وفاة سيرغي ماغنيتسكي، الذي كان يعمل مستشاراً ضريبياً لدى شركة "وليام براودر" البريطانية، في السجن عام 2009 جراء مرضه، ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق النافذة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ونددت روسيا، التي ترفض تلك الاتهامات، من جديد السبت بالعقوبات البريطانية المفروضة على أسس "مختلقة وعبثية" و"بمحاولة الضغط على النظام القضائي الروسي".

وأضافت الخارجية الروسية "نكرر دعوتنا للسلطات البريطانية بالتراجع عن المواجهة التي لا أساس لها مع بلادنا".

ألكسندر باستريكين
ألكسندر باستريكين
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لقاح يؤخذ بالطفولة ودخان السجائر.. آخر مستجدات كورونا لقاح يؤخذ بالطفولة ودخان السجائر.. آخر مستجدات كورونا
كواليس الاتصال الأخير لمحمود ياسين قبيل وفاته كواليس الاتصال الأخير لمحمود ياسين قبيل وفاته

الأكثر قراءة

أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض
أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر
شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك
قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء
الجبير: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة الجبير: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد