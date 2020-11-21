روسيا تمنع دخول 25 مسؤولا بريطانيا إلى أراضيها

فرضت روسيا اليوم السبت عقوبات على 25 مسؤولاً بريطانياً، رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو على عدد مماثل من المسؤولين الروس في إطار قضية المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في السجن في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو عقوبات على 25 مسؤولاً روسياً وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحظر العقوبات على المسؤولين الروس السفر إلى المملكة المتحدة وتتضمن تجميداً لأصولهم في بريطانيا.

ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تتهمهم السلطات البريطانية بالتورط في وفاة سيرغي ماغنيتسكي، الذي كان يعمل مستشاراً ضريبياً لدى شركة "وليام براودر" البريطانية، في السجن عام 2009 جراء مرضه، ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق النافذة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ونددت روسيا، التي ترفض تلك الاتهامات، من جديد السبت بالعقوبات البريطانية المفروضة على أسس "مختلقة وعبثية" و"بمحاولة الضغط على النظام القضائي الروسي".

وأضافت الخارجية الروسية "نكرر دعوتنا للسلطات البريطانية بالتراجع عن المواجهة التي لا أساس لها مع بلادنا".