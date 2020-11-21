  • مباشر
اللغة

تركيا تواصل انتهاكاتها في شرق المتوسط

سفينة التنقيب أوروك ريس التركية إلى ميناء أنطاليا جنوب تركيا
سفينة تنقيب تركية
شرق المتوسط

تركيا تواصل انتهاكاتها في شرق المتوسط

الإخطار يغطي منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت تركيا إخطارا ملاحيا (نافتكس) لمواصلة أنشطة المسح للسفينة "أوروتش ريس" في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر، بحسب صحيفة "إيكاثيميرني اليونانية"، السبت.

وقالت الصحيفة إن الإخطار يغطي "منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية".

وتواصل أنقرة أنشطتها الملاحية غير القانونية رغم احتجاجات أثينا، التي ذكرت أن تركيا تتعدى على منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

ودانت أثينا مرارا سلوك أنقرة ووصفته بـ "المستهتر"، وضغطت على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.

الملك سلمان يبحث هاتفيا مع أردوغان تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة الـ20 السعودية مجموعة العشرين الملك سلمان يبحث هاتفيا مع أردوغان تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة الـ20

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو.

وسحبت أنقرة سفينة "عروج ريس" في سبتمبر من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر، ومذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لقاح يؤخذ بالطفولة ودخان السجائر.. آخر مستجدات كورونا لقاح يؤخذ بالطفولة ودخان السجائر.. آخر مستجدات كورونا
كواليس الاتصال الأخير لمحمود ياسين قبيل وفاته كواليس الاتصال الأخير لمحمود ياسين قبيل وفاته

الأكثر قراءة

أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض
شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك شاهد أحدهم يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بنيويورك
أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر
قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء خبراء عسكريون من إيران وحزب الله يصلون إلى صنعاء
ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر! ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر!

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد