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لبنان.. فرار مساجين ومقتل بعضهم في حادث سير

Members of the Lebanese police gather outside Baabda prison, Lebanon, November 21, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir
قوى الأمن في محيط مخفر قصر العدل في بعبدا الذي فر منه المساجين اليوم
لبنان

لبنان.. فرار مساجين ومقتل بعضهم في حادث سير

مجموعة من السجناء أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة

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دبي – العربية.نت

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فرّ عشرات المساجين، اليوم السبت، من سجن بعبدا في لبنان.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على حوالي 15 من الفارين. وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن لبعض الفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 منهم على الفور.

من حادث السير الذي وقع خلال مطاردة بعض المساجين
من حادث السير الذي وقع خلال مطاردة بعض المساجين

وكانت مجموعة من السجناء قد أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة.

وقد طوق عناصر الأمن محيط قصر العدل في بعبدا، بعد عملية الفرار الجماعية لحوالي 69 سجيناً.

وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة الفارين في محيط سجن بعبدا، وفي كل الأراضي اللبنانية، فيما يتم التحقيق مع بعض العناصر حول خلفية الحادث. كما يتم حالياً مراقبة الكاميرات في المناطق المحيطة بالسجن.

سيارة المساجين التي ارتطمت بشجرة
سيارة المساجين التي ارتطمت بشجرة
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وتسير القوات الأمنية المختلفة دوريات في المنطقة، بينما أقام الجيش حواجز ظرفية على الطرق.

وجهت بلدية بعبدا تحذيراً للقاطنين في البلدة وجوارها لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، حيث إن بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.

في سياق متصل، أكدت الوكالة الوطنية للأنباء أن "بعض الأهالي يعمدون إلى إعادة أبنائهم الفارين إلى سجن بعبدا، متمنين على القضاء الإسراع في إصدار الأحكام في حقهم، إما بتخليتهم أو الحكم عليهم".

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