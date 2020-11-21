فرّ عشرات المساجين، اليوم السبت، من سجن بعبدا في لبنان.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على حوالي 15 من الفارين. وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن لبعض الفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 منهم على الفور.

وكانت مجموعة من السجناء قد أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة.

وقد طوق عناصر الأمن محيط قصر العدل في بعبدا، بعد عملية الفرار الجماعية لحوالي 69 سجيناً.

وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة الفارين في محيط سجن بعبدا، وفي كل الأراضي اللبنانية، فيما يتم التحقيق مع بعض العناصر حول خلفية الحادث. كما يتم حالياً مراقبة الكاميرات في المناطق المحيطة بالسجن.

وتسير القوات الأمنية المختلفة دوريات في المنطقة، بينما أقام الجيش حواجز ظرفية على الطرق.

وجهت بلدية بعبدا تحذيراً للقاطنين في البلدة وجوارها لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، حيث إن بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.

في سياق متصل، أكدت الوكالة الوطنية للأنباء أن "بعض الأهالي يعمدون إلى إعادة أبنائهم الفارين إلى سجن بعبدا، متمنين على القضاء الإسراع في إصدار الأحكام في حقهم، إما بتخليتهم أو الحكم عليهم".