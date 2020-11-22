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نتنياهو: لا يجوز العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

مفاعل نووي إيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل نووي إيراني (أرشيفية- فرانس برس)

نتنياهو: لا يجوز العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

رأى أن دولا عربية كثيرة غيرت موقفها من إسرائيل بفضل وقوفها الحازم ضد البرنامج النووي الإيراني

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دبي- العربية.نت

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مع استمرار الإدارة الأميركية الحالية في تأكيدها على تمسكها بممارسة سياسة الضغط القصوى على السلطات الإيرانية من أجل دفعها إلى تغيير نفوذها، وكبح نشاطها المزعزع لاستقرار المنطقة، أقلها حتى الـ 20 يناير، موعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب عدم العودة إلى الاتفاق النووي السابق.

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وأكد في تصريحات صحفية الأحد ضرورة الاستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة من أجل التأكد من أن إيران لن تطور أسلحة نووية.

إلى ذلك، رأى أن دولا عربية كثيرة غيرت موقفها من إسرائيل بفضل وقوفها الحازم ضد البرنامج النووي الإيراني ورفضها للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2016 مع القوى الكبرى، في حين انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسيئ.

سياسة ثابتة

وفي وقت سابق اليوم الأحد شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، بدوره، على أن سياسة الضغط على إيران مستمرة وثابتة. وأكد في مقابلة مع العربية من أبوظبي حيث وصل أمس ضمن جولة خارجية له تشمل 7 دول، من ضمنها السعودية، أن بلاده تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران.

مفاعل بوشهر النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل بوشهر النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية شكلت تحالفا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، قائلاً "نبني تحالفا لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.

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