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التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي

التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

المالكي: ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأشار إلى أن "مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا". وقال التحالف "إن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر ".

"تورط حوثي"

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، صرح أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي، مساء الاثنين، أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

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