  • مباشر
اللغة

سفينة حربية أميركية تتراجع بعد اعتراضها بالمياه الروسية

مدمرة أميركية
مدمرة أميركية - أرشيفية

سفينة حربية أميركية تتراجع بعد اعتراضها بالمياه الروسية

السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" منعت المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة حربية روسية ضبطت مدمرة أميركية تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الروسية قرب بحر اليابان ولاحقتها حتى ابتعدت.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السفينة الأميركية عادت للمياه المحايدة بعد أن حذرتها المدمرة الروسية أميرال فينوغرادوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" منعت المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا.

مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي.. والإقليم: دمرنا لواء للجيش العرب والعالم نزاع إثيوبيا مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي.. والإقليم: دمرنا لواء للجيش

وحسب الوزارة، فإن المدمرة جون ماكين الموجودة في بحر اليابان منذ عدة أيام، انتهكت، اليوم الثلاثاء، المياه الإقليمية الروسية في خليج بطرس الأكبر، "متجاوزة خط الحدود البحرية بمسافة كيلومترين".

وحذرت "الأدميرال فينوغرادوف"، وهي سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ، كانت تراقب المدمرة الأميركية عن كثب، حذرتها عبر قناة الاتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه الأعمال وإمكانية اللجوء لمناورة الاصطدام لإجبار المتسلل على الخروج من المياه الإقليمية.

وبعد التحذير وتغيير مسار "الأدميرال فينوغرادوف"، غادرت المدمرة جون ماكين على الفور متوجهة إلى المياه المحايدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم
مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه

الأكثر قراءة

بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. "ليست أسترالية"
بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول
المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة
كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله "شيء" اسمه كورونا
لأول مرة.. أميركية من أصول عربية وآخر كوبي بإدارة بايدن لأول مرة.. أميركية من أصول عربية وآخر كوبي بإدارة بايدن

قبل أن تذهب

أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا
أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا

اكتشف المزيد