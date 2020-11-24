  • مباشر
اللغة

مقتل 14 شخصاً في تفجيرين في ولاية باميان الأفغانية

Volunteers carry to a hospital the body of a victim after two blasts ripped through in the city of Bamiyan on November 24, 2020. At least 14 people were killed in central Afghanistan on November 24 when two blasts ripped through the historic city of Bamiyan, home to many members of the mainly Shiite Hazara ethnic minority, officials said.
متطوعون ينقلون الجثث في باميان

مقتل 14 شخصاً في تفجيرين في ولاية باميان الأفغانية

حركة طالبان نفت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أوقع أيضاً 45 جريحاً وتسبب بتدمير متاجر ومركبات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

انفجرت قنابل زرعت على جانب الطريق في وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، وقتلت 13 مدنيا على الأقل وشرطياً بالمرور، وفقا لمسؤولين، فيما يلتقي مفاوضون من الحكومة وطالبان في محاولة لإنهاء عقود من الحرب.

وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن 45 شخصاً أصيبوا أيضاً في انفجار عصر اليوم في مدينة باميان بولاية باميان. ودُمرت عدة متاجر ومركبات أو تضررت.

جثث بعض الضحايا في مشرحة مستشفى باميان
جثث بعض الضحايا في مشرحة مستشفى باميان

وأوضح محمد رضا يوسفي، متحدث باسم رئيس الشرطة المحلية في باميان، أن قنبلتين انفجرتا في مكانين مختلفين في تتابع سريع.

لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم. كما قال ذبيح الله مجاهد، متحدثا باسم طالبان، إن الحركة غير ضالعة فيه.

وزاد العنف والفوضى في أفغانستان في الشهور الأخيرة في أفغانستان فيما يلتقي مفاوضو الحكومة وطالبان في قطر لإنهاء عقود من الحرب الضارية. ولم يحرز الجانبان تقدما كبيراً.

من المفاوضات الأفغانية في الدوحة
من المفاوضات الأفغانية في الدوحة
مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني     العرب والعالم نزاع إثيوبيا مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني    

كانت الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات شنت مؤخرا في أفغانستان، منها هجومان مروعان على معاهد تعليمية أسفرا عن مقتل خمسين شخصا على الأقل، معظمهم طلاب.

ألقت الولايات المتحدة باللوم على الجماعة في هجوم استهدف مستشفى للولادة في بداية العام الجاري قتل 24 أماً ورضيعاً حديث الولادة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم

الأكثر قراءة

بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. "ليست أسترالية"
المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة
بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول
مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه
كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله "شيء" اسمه كورونا

قبل أن تذهب

أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا
أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا

اكتشف المزيد