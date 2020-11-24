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إثيوبيا تعلن استسلام متمردين.. وتيغراي: دمرنا فرقة عسكرية

Members of Ethiopian National Defense Force (ENDF) ride on their pickup truck as they head to mission, in Sanja, Amhara region near a border with Tigray, Ethiopia November 9, 2020. (Reuters/Tiksa Negeri)
أفراد من الجيش الإثيوبي يتجهون للقتال في تيغراي (أرشيفية)
نزاع إثيوبيا

إثيوبيا تعلن استسلام متمردين.. وتيغراي: دمرنا فرقة عسكرية

منذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر، لقي مئات الأشخاص حتفهم وفر نحو 40 ألفاً إلى السودان

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العربية.نت – وكالات

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قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من أفراد قوات تيغراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوماً على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيغراي: "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيغراي والقوات الخاصة استفادةً من مهلة الـ72 ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي التي يتقدم نحوها الجيش الإثيوبي (أرشيفية)
مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي التي يتقدم نحوها الجيش الإثيوبي (أرشيفية)

ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.

وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة اليوم الثلاثاء، إنها ألحقت "دماراً تاماً" بالفرقة 21 الآلية بالجيش الإثيوبي.

عناصر من ميليشيا أمهرة تعود لقواعدها بعد قتالها إلى جانب الجيش في تيغراي (أرشيفية)
عناصر من ميليشيا أمهرة تعود لقواعدها بعد قتالها إلى جانب الجيش في تيغراي (أرشيفية)
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ومنذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر الحالي، لقي مئات الأشخاص حتفهم، وفر نحو 40 ألفاً إلى السودان المجاور.

ودعت الولايات المتحدة أمس إلى الوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأميركية في منشور على "تويتر" في وقت متأخر أمس: "تدعو الولايات المتحدة للوساطة في إثيوبيا وتدعم الجهود التي يقودها سيريل رامابوسا (رئيس جنوب إفريقيا) والاتحاد الإفريقي لإنهاء هذا الصراع المأساوي الآن".

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