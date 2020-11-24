  • مباشر
اللغة

مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي.. وإثيوبيا تؤكد: نطوق عاصمتها

A member of the Amhara Special Force patrols a street in Soroka village in Amhara region near a border with Tigray, Ethiopia November 9, 2020. REUTERS/Tiksa Negeri
عنصر من قوات أمهرة عند الحدود مع تيغراي
نزاع إثيوبيا

مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي.. وإثيوبيا تؤكد: نطوق عاصمتها

يأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدتها إثيوبيا لقادة المنطقة الواقعة شمال البلاد للاستسلام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين.

وقالت المصادر إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.

شعبي "مستعدّ للموت"

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

نازحون من تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية- رويترز)
نازحون من تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية- رويترز)

وفي آخر تطورات النزاع المحتدم في البلاد بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، نفى زعيم الجبهة، الاثنين، تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيلي عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترا، مثلما قالت الحكومة.

وقال دبرصيون جبراميكائيل لرويترز: "لم يحدث مثل هذا التطويق حتى الآن".

"لن نرحمكم"

وحذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق، المدنيين في عاصمة إقليم تيغراي من أنه لن تكون هناك "رحمة إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد، إنه قد "يعد انتهاكا للقانون الدولي".

أفراد من قوات ولاية أمهرة الإثيوبية في طريقهم لمواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
أفراد من قوات ولاية أمهرة الإثيوبية في طريقهم لمواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

بعد تأكيد فوز بايدن.. ما هي مراحل الانتقال الرئاسي وكيف تتم؟ أميركا الانتخابات الأميركية بعد تأكيد فوز بايدن.. ما هي مراحل الانتقال الرئاسي وكيف تتم؟

وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضد الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، شنّ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

"فرض حصار"

وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفيدرالية الإثيوبية لـ "فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

صلاح عبدالله للعربية.نت: حزنت من لقب صلاح عبدالله للعربية.نت: حزنت من لقب "السنّيد" في بداياتي
طريقة مبتكرة.. ملحن مصري يعلّم طلابه الأجانب العربية بالأغاني طريقة مبتكرة.. ملحن مصري يعلّم طلابه الأجانب العربية بالأغاني

الأكثر قراءة

بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. "ليست أسترالية"
بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول
المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة
كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله "شيء" اسمه كورونا
لأول مرة..أميركية من أصول عربية وآخر كوبي بإدارة بايدن لأول مرة..أميركية من أصول عربية وآخر كوبي بإدارة بايدن

قبل أن تذهب

أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا
أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا

اكتشف المزيد