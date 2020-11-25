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أستراليا تنزع جنسية رجل دين تمت إدانته بالإرهاب

Police officers block a small alley where police vans are parked at a home being searched after Australian counter-terrorism police arrested four people in raids late on Saturday across several Sydney suburbs in Australia, July 30, 2017. REUTERS/David Gray
عناصر من الشرطة الأسترالية "أرشيفية"
إرهاب

أستراليا تنزع جنسية رجل دين تمت إدانته بالإرهاب

في أول سابقة لمقيم في البلاد.. أصبح عبدالناصر بن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا

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سيدني - رويترز

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قال وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، الأربعاء، إن أستراليا نزعت جنسية رجل دين إسلامي جزائري المولد أدين بقيادة خلية إرهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005.

وأصبح عبدالناصر بن بريكة أول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في أستراليا.

وقال دوتون للصحفيين في برزبين: "إذا كان شخص يشكل خطرا إرهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل كل ما هو ممكن في إطار القانون الأسترالي لحماية الأستراليين".

وأُدين بن بريكة في 3 اتهامات بالإرهاب. وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته جماعة إرهابية ولانتمائه لجماعة إرهابية وحيازته مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.

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وما زال بن بريكة محتجزا في سجن أسترالي رغم انتهاء فترة عقوبته. ويسمح القانون الأسترالي باستمرار حبس أي مدان في اتهامات إرهابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

وطعن محامو بن بريكة على استمرار حبسه. وأمامهم 90 يوما للطعن على إلغاء تأشيرته وإعادته للجزائر.

ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى.

وكانت أستراليا في 2019 قد نزعت جنسية نيل براكاش، الذي اتهمته بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش والمحتجز حاليا في تركيا.

ودفعت أستراليا بأنه يحمل جنسية فيجي لكن السلطات هناك نفت ذلك مما وتر العلاقات بين البلدين.

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