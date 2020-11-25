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برلين.. سيارة تصطدم ببوابة مقر ميركل

سيارة تصطدم بوابة ميركل
سيارة تصدم بوابة ميركل

برلين.. سيارة تصطدم ببوابة مقر ميركل

عبارة على جانب السيارة الأيمن: "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز"

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برلين - رويترز 

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قال شاهد من رويترز إن سيارة مكتوبا عليها عبارات على الجانبين اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، الأربعاء.

وأظهرت صور، التقطتها رويترز، الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة، وقد كُتب على جانب السيارة الأيمن عبارة: "أوقفوا سياسات العولمة" باللون الأبيض وعبارة: "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز" على الجانب الآخر.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، ولم يتضح ما إذا كانت ميركل بالمبنى. وانتشر بالموقع عشرات من أفراد الشرطة كما كانت هناك
سيارة إسعاف. ونُقل سائق السيارة الذي بدا في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر": "جاري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السائق تعمد الاصطدام... هو رهن الاحتجاز".

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ونقل عامل إطفاء بعد ذلك السيارة، التي تحمل لوحات مقاطعة ليبه الشمالية الغربية، بعيدا عن البوابة. ولم تظهر أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا بالفيديو مع رؤساء وزراء الولايات لبحث تمديد إجراءات العزل واتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

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