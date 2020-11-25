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سويسرا تشتبه في دوافع إرهابية وراء هجوم في متجر

الشرطة السويسرية قرب المتجر

سويسرا تشتبه في دوافع إرهابية وراء هجوم في متجر

لم تشهد سويسرا حتى الآن هجمات كبيرة لمتشددين على غرار فرنسا وألمانيا

متابع الغاء المتابعة

زوريخ - رويترز

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جذبت امرأة سويسرية امرأة أخرى من عنقها وأصابت واحدة أخرى في العنق بسكين في متجر بمدينة لوجانو في جنوب سويسرا يوم الثلاثاء فيما يشتبه ممثلو ادعاء اتحاديون بأنه هجوم إرهابي.

وقالت شرطة منطقة تيتشينو إن الهجوم انتهى وإن المشتبه بها البالغة من العمر 28 عاما والتي تعيش في المنطقة رهن الاحتجاز.

وأصيبت إحدى الضحيتين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتها بينما أصيبت الأخرى بجروح طفيفة.

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وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان "كان متجر في لوجانو مسرح هجوم يشتبه بأن دوافعه إرهابية على عدة أشخاص". وأضاف "تم القبض على شخص سويسري الجنسية وهو محتجز الآن... فتح مكتب المدعي العام لسويسرا إجراءات جنائية ضد هذا الشخص".

وكان مسلح إسلامي متشدد قد قتل بالرصاص أربعة أشخاص في فيينا في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تشهد سويسرا حتى الآن هجمات كبيرة لمتشددين على غرار تلك التي دفعت فرنسا وألمانيا هذا الشهر إلى المطالبة بتشديد القيود
على حدود الاتحاد الأوروبي بعدما قتل متشددون إسلاميون مشتبه بهم ثمانية في باريس ونيس وفيينا في غضون شهر.

غير أنها رصدت مئات السكان الذين اعتبرتهم تهديدا ومتشددين سافروا إلى مناطق حروب.

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