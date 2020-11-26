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وفاة رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي متأثراً بكورونا

الصادق المهدي
الصادق المهدي
فيروس كورونا

وفاة رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي متأثراً بكورونا

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" صباح الخميس وفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت الأربعاء، أن صحة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفايروس كورونا مطلع الشهر الجاري.

الصادق المهدي
2 صور الصادق المهدي
2 صور
الصادق المهدي
الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

موجة ثانية من كورونا

يذكر أن السودان يشهد موجة ثانية من كورونا، وارتفع في الأسبوعين الماضيين عدد المصابين بكوفيد-19 إلى المئات، بحسب وزارة الصحة السودانية.

تقارير: تدهور صحة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني السودان فيروس كورونا تقارير: تدهور صحة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني

ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية، وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية.

بينما استبعدت السلطات إغلاق البلاد، بسبب ما سمّته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي صاحبت الموجة الأولى من الوباء.

ووصل عدد المصابين بكورونا في السودان منذ بدء انتشار الفايروس إلى نحو 16500 مصاب، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة.

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