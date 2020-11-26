  • مباشر
اللغة

قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها والاستجابة للحوار

تركيا سترسل سفينة تنقيب رابعة الى سواحل قبرص
سفينة تنقيب تركية قرب سواحل قبرص

قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها والاستجابة للحوار

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية القبرصية إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار.

وأضافت الخارجية القبرصية في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث بأن موقف تركيا الحالي لا يدعوا إلى يجعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات، مطالبة أنقرة بالتراجع عن مواقفها.

مصر وقبرص واليونان تدين تنقيب تركيا عن الغاز في المتوسط
مصر وقبرص واليونان تدين تنقيب تركيا عن الغاز في المتوسط

وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي".

وشدد المسؤول الأوروبي أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

الرئاسة القبرصية: زيارة أردوغان لفاروشا استفزازية وغير قانونية العرب والعالم التدخل التركي الرئاسة القبرصية: زيارة أردوغان لفاروشا استفزازية وغير قانونية

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر.

وأدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو.. أم تروي معاناتها إثر مقتل زوجها وابنيها بألغام حوثية فيديو.. أم تروي معاناتها إثر مقتل زوجها وابنيها بألغام حوثية
كمامات من الألماس واللؤلؤ.. اليابان تحارب كورونا بالفخامة كمامات من الألماس واللؤلؤ.. اليابان تحارب كورونا بالفخامة

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين بارزين اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين بارزين

قبل أن تذهب

تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا
تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا

اكتشف المزيد