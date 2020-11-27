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الصحة العالمية تبشر: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل

مايك رايان

الصحة العالمية تبشر: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل

مايك رايان: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جداً، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي"

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دبي - العربية.نت

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مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أنه سيكون من المحتمل العودة عالمياً إلى الوضع الطبيعي العام المقبل.

وقال رايان في تصريح لقناة RTE التلفزيونية الإيرلندية الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جداً، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

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كما أضاف أن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أن "ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

إلى ذلك دعا لتقليص فرص نشر العدوى، لافتاً إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

يذكر أن شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة مودرنا نشرت بيانات تظهر أن اللقاحين اللذين تعمل الشركات الثلاث على إنتاجهما تبلغ نسبة فاعليتهما في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 حوالي 95%.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وأعلنت شركة أسترازينيكا هذا الأسبوع أن لقاحها قد تصل فاعليته إلى 90%.

كما قالت الشركات إن التوزيع يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات في مختلف أنحاء العالم للبت فيمن سيتلقى اللقاح وبأي ترتيب وذلك إذا أقرت السلطات المعنية هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن كورونا أصاب حتى الآن 61,220,840 شخصاَ حول العالم، وأودى بحياة 1,435,751.

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