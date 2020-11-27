  • مباشر
اللغة

 تركيا تهاجم البرلمان الأوروبي.. "منفصل عن الواقع"

Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan addresses his party's group meeting at the Turkish Grand National Assembly in Ankara, on October 28, 2020. (AFP)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية - فرانس برس)

 تركيا تهاجم البرلمان الأوروبي.. "منفصل عن الواقع"

اعتبرت أنه "إذا استمر هذا النهج والتفكير بهذه العقلية فسيتعذر على  هيئات الاتحاد الأوروبي أن تسهم إسهاما بنّاء في تسوية القضية القبرصية"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن صوت بالأغلبية أمس على مشروع قرار لمعاقبتها، رفضت تركيا قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات عليها بسبب زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان لشمال قبرص، ووصفت النداء بأنه "منفصل عن الواقع".

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، اليوم الجمعة، بقرار البرلمان، معتبراً أنه "متحامل ومنفصل عن الواقع".

فرنسا لأردوغان: ننتظر الأفعال لا الأقوال العرب والعالم فرنسا لأردوغان: ننتظر الأفعال لا الأقوال

كما أضاف "إذا استمر هذا النهج والتفكير بهذه العقلية فسيتعذر على هيئات الاتحاد الأوروبي أن تسهم إسهاما بنّاء في تسوية القضية القبرصية".

وتعتبر تلك التصريحات تصعيدية، بعد أن حاول الرئيس التركي سابقا تليين لهجته تجاه الاتحاد، مؤكدا في كلمة له قبل أيام أن بلاده لا ترى نفسها إلا جزءا من أوروبا.

أتى ذلك، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على قرار غير ملزم يدعم طلبا تقدمت به قبرص العضو في الاتحاد ويحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة" على تركيا، في خطوة من المرجح أن تعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

من البرلمان الأوروبي(أرشيفية- فرانس برس)
من البرلمان الأوروبي(أرشيفية- فرانس برس)

زيارة استفزازية

وأثار أردوغان غضب قبرص في 15 نوفمبر تشرين الثاني بزيارته فاروشا، وهي منطقة محاطة بسياج ومهجورة باعتبارها منطقة محرمة منذ عام 1974، أيدت أنقرة إعادة فتحها جزئيا الشهر الماضي في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة واليونان وقبرص على السواء، معتبرة أنها زيارة استفزازية.

يشار إلى أن قبرص مقسمة منذ غزو تركي للجزيرة وقع عام 1974 بعد انقلاب عسكري قصير بإيعاز من اليونان.

أردوغان في شمال قبرص
أردوغان في شمال قبرص

إلى ذلك، تعتبر تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وليس بحكومة قبرص اليونانية في الجنوب التي هي محط اعتراف دولي.

بالإضافة إلى ملف الجزيرة، فإن أنقرة على خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب
هل تشفع دموعها؟.. رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على المنك هل تشفع دموعها؟.. رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على المنك

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة
ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا

قبل أن تذهب

تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52
تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52

اكتشف المزيد