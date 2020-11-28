  • مباشر
اللغة

التشادي حسين طه أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

التشادي حسين طه أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتخب، اليوم السبت، وزير الخارجية التشادي السابق، حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي.

عين ألمانيا على تسوية مع إيران..  ودعوات للتهدئة إيران عين ألمانيا على تسوية مع إيران..  ودعوات للتهدئة

من جهته، هنأ وزير الخارجية السعودي، طه بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان "نحن في السعودية لن ندخر جهدا في تقديم العون والمساندة له انطلاقا من دورنا الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية".

وطه هو ابن مدينة أبشه حاضرة إقليم دار وداي، ونال شهادته الثانوية عام 1972 في ثانوية أبشة الفرانكو عربية والتحق بكلية اللغات في جامعة تشاد، وفي العام التالي بعد زيارة الملك فيصل، حصل على منحة للدراسة في جامعة المدينة المنورة، والتحق بها لمدة عام، وبعد عودته لقضاء إجازة في تشاد في عام 1974 حصل على منحة دراسية فرنسية جعلته يطير إلى فرنسا حيث التحق بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية المرموق في باريس.

وزير خارجية السعودي وأمين منظمة التعاون الإسلامي
وزير خارجية السعودي وأمين منظمة التعاون الإسلامي

في نهاية دراسته عاد حسين إبراهيم طه إلى تشاد والتحق بوزارة الخارجية كمستشار للشؤون الخارجية، وأصبح رئيسًا لقسم أوروبا – أميركا في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وفي عام 1991، عمل كمستشار أول في سفارة تشاد في المملكة العربية السعودية، واحتفظ بهذا المنصب لمدة 10 سنوات.

وفي خلال هذا العمل الطويل في الرياض، قد حصل لحسين إبراهيم طه الولوج إلى عالم منظمة التعاون الإسلامي، حيث كان يشغل ملفها في السفارة التشادية بالسعودية، وقد شارك في عدة مناسبات لهذه المنظمة التي تضم 57 دولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم
ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله
أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب
إيران تعترف: مقتل فخري زاده ضربة قاسية ثقيلة إيران تعترف: مقتل فخري زاده ضربة قاسية ثقيلة

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد