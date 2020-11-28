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لليوم السادس.. رقم قياسي لوفيات كورونا في تركيا

من أنقرة يوم 21 أكتوبر

لليوم السادس.. رقم قياسي لوفيات كورونا في تركيا

البلاد سجلت أيضاً عدداً كبيراً جديداً من الإصابات بالفيروس بلغ 30103 حالات في غضون الساعات الـ24 الماضية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن وفيات كوفيد-19 سجلت رقماً قياسياً السبت لسادس يوم على التوالي بوفاة 182 مصاباً في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أيضاً عدداً كبيراً جديداً من الإصابات بالفيروس بلغ 30103 حالات في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض.

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يشار إلى أنه على مدى أربعة أشهر سجلت تركيا الحالات التي ظهرت عليها الأعراض فقط لكنها منذ يوم الأربعاء تسجل جميع الحالات، وفق رويترز.

يذكر أن اللجنة الاستشارية الخاصة بكورونا التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كانت كشفت عن عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد في 20 مدينة تركية، متهمة الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، برئاسة، رجب طيب أردوغان، بالتركيز على الدعاية بدل العمل على معالجة الأزمة الصحية في البلاد بفعل كورونا وإدارتها.

ووفقاً لتقرير نشرته اللجنة مساء الجمعة، فإن عدد الوفيات بسبب الوباء في 20 مدينة تركية حتى تاريخ 24 نوفمبر، هو 21 ألفاً و84 وفاة، ما يساوي حوالي ضعف ما نشرته وزارة الصحة عن أعداد الوفيات في عموم البلاد.

من أنقرة يوم 18 سبتمبر
من أنقرة يوم 18 سبتمبر

الحكومة تنشر دعايتها

كما شددت اللجنة على أهمية الشفافية ونشر الأرقام الحقيقية أمام العامة من أجل قياس تأثير التدابير المتخذة ومراقبتها، وتصميمها من جديد وفقاً للحاجة.

إلى ذلك لفتت إلى أن الفيروس مستمر بالانتشار بكامل سرعته في تركيا منذ الكشف عن أول إصابة قبل 9 أشهر تقريباً، وأن الحكومة من ذلك الحين اختارت نشر دعايتها بدل العمل على إدارة المرحلة.

وأضافت أن السياسات التي طُبقت لحماية صحة الناس لم تُستشر فيها المنظمات الصحية والنقابات العاملة في المجال الصحي وإداراتها، ولم يؤخذ برأي العلماء.

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