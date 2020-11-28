  • مباشر
اللغة

معارضة تركيا: أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في 20 مدينة

دفن أحد مصابي كورونا في إسطنبول (أرشيفية من فرانس برس)

معارضة تركيا: أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في 20 مدينة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت اللجنة الاستشارية الخاصة بكورونا التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض عن عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد في 20 مدينة تركية.

ووفقاً لتقرير نشرته اللجنة الجمعة، فإن عدد الوفيات بسبب الوباء في 20 مدينة تركية حتى تاريخ 24 نوفمبر، هو 21 ألف و84 وفاة، ما يساوي حوالي ضعف ما نشرته وزارة الصحة عن أعداد الوفيات في عموم البلاد.

أكبر معضلة ستواجه بايدن.. حتى قبل أن يطأ البيت الأبيض أميركا أكبر معضلة ستواجه بايدن.. حتى قبل أن يطأ البيت الأبيض

كما شددت اللجنة على أهمية الشفافية ونشر الأرقام الحقيقية أمام العامة من أجل قياس تأثير التدابير المتخذة ومراقبتها، وتصميمها من جديد وفقاً للحاجة.

إلى ذلك لفتت إلى أن الفيروس مستمر بالانتشار بكامل سرعته في تركيا منذ الكشف عن أول إصابة قبل 9 أشهر تقريباً، وأن الحكومة من ذلك الحين اختارت نشر دعايتها بدل العمل على إدارة المرحلة.

وأضافت أن السياسات التي طُبقت لحماية صحة الناس لم تُستشر فيها المنظمات الصحية والنقابات العاملة في المجال الصحي وإداراتها، ولم يؤخذ برأي العلماء.

واختتمت تقريرها بالإشارة إلى ضرورة دفع الرواتب الإضافية لعمال الصحة، بمن فيهم من يعملون في مراكز خاصة، وحل مشاكل عمال الصحة الذين يعايشون خطر الإصابة وضغط العمل الكبير في هذه الظروف، والذين يجبرون على العمل رغم عدم دفع الأجور وظهور أعراض الإصابة عليهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على "رجل الظل" في إيران
ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات

الأكثر قراءة

ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم
دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله
أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب
آثار رصاص ودماء.. شاهد مكان اغتيال عالم إيران النووي آثار رصاص ودماء.. شاهد مكان اغتيال عالم إيران النووي

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد