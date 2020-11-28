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مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية
مقاتلات روسية (فرانس برس)

مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود

الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها بعد أن غيرت الأميركية مسارها وابتعدت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعترضت مقاتلة روسية، السبت، طائرة تجسس أميركية فوق أجواء البحر الأسود.

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في التفاصيل، أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، السبت، عن قيام طائرة روسية طراز سو-27" باعتراض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود.

وبحسب بيانات غرفة العمليات الدفاعية، فإن وسائل الرصد الجوي الروسية كشفت عن هدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

"عادت بسلام"

وجاء في البيان: "أقلعت طائرة "سوخوي-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي من أجل التعرف على الهدف الجوي ومنع اختراق الحدود الروسية.

مقاتلات أميركية
مقاتلات أميركية

وتابع أن طاقم الطائرة الروسية تمكن من تحديد هوية الهدف الجوي على أنها طائرة استطلاع استراتيجية طراز "ار اس-135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، وعقب ذلك قامت بمرافقتها فوق البحر الأسود.

إلى ذلك، أكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأميركية مسارها وابتعدت، وقد تم الحيلولة دون السماح لها باختراق الحدود الروسية، بحسب المعلومات.

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