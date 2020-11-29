المتحدث باسم "السيادة" السوداني:  زيارة وفد إسرائيل كانت عسكرية

أعلن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن زيارة الوفد الإسرائيلي للسودان كانت ذات طبيعة عسكرية.

وقال إن زيارة الوفد الإسرائيلي لم تناقش جوانب سياسية.

وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية ومناقشة قضايا محددة رفض الإفصاح عنها.

وأوضح أن الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان بجولة على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها عسكرييين، دون أي التطرق لملف التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

والزيارة، التي حدثت الاثنينن، هي الأولى لوفد إسرائيلي رسمي للسودان منذ إعلان الأخير تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

كما أحدثت الزيارة انقساماً بين مكوّنات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية. وفي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني.