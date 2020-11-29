قائد جبهة تيغراي: سنواصل قتال الحكومة الإثيوبية

بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي، أكد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا، دبرصيون جبرمكئيل، في رسالة نصية لرويترز، أن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية.

وقال دبرصيون: "الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

من جهتها، لم ترد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق، أوضح آبي أحمد أن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة وأنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.