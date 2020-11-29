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قائد جبهة تيغراي: سنواصل قتال الحكومة الإثيوبية

لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم أم ركوبة بمحافظة القضارف شرق السودان يوم 28 نوفمبر

قائد جبهة تيغراي: سنواصل قتال الحكومة الإثيوبية

دبرصيون جبرمكئيل: "الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير"

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العربية.نت، وكالات

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بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي، أكد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا، دبرصيون جبرمكئيل، في رسالة نصية لرويترز، أن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية.

وقال دبرصيون: "الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

من جهتها، لم ترد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق، أوضح آبي أحمد أن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة وأنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

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